Y!mobileスマホ「Libero Flip A304ZT」がAndroid 15に！ソフトバンクは25日、携帯電話サービス「Y!mobile」向け5G対応フォルダブルスマートフォン（スマホ）「Libero Flip（型番：A304ZT）」（ZTE製）に対してより新しいプラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年8月25日（月）より順次提供開始するとお知らせしています。主な更新内容は以下の通りで、更新後のビルド番号は「3.0.0_U」