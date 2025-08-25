フィリピンの首都マニラで今月１５日に日本人男性２人が射殺された事件で、警視庁は２５日、日本在住の日本人が関与した疑いがあるとして捜査本部を設置し、刑法の国外犯規定に基づいて捜査を始めた。地元当局や警視庁幹部によると、殺害されたのは、いずれも東京都内に住む男性２人で、タクシーから降りた直後に背後から拳銃で撃たれた。地元当局は１８日、フィリピン国籍の兄弟の身柄を拘束したと発表。兄（６３）は２人の