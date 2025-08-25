「バレーボール女子・世界選手権、日本３−２ウクライナ」（２５日、バンコク）１次リーグが行われ、２０１０年大会以来１５年ぶりのメダル獲得を狙う世界ランク４位の日本は、同１７位のウクライナに３−２で勝利し、２連勝。決勝トーナメント進出に大きく前進した。２７日にはセルビアと対戦する。第１セットから今大会初スタメンの佐藤淑乃、主将の石川真佑のダブルエースを中心とした攻撃でポイントを奪っていった日本だ