奥さんがいる人を好きになった場合、諦めるのが普通です。ただ欲望を抑えられず、不倫してしまう人は多いですよね。もしその後、その人と結婚できても「略奪婚」という十字架を背負って生きていかなくてはいけません……。今回は、不倫の末に略奪婚した女性が現実を思い知った話をご紹介いたします。母に勘当された「既婚者の男性と、2年間付き合っていた私。そしてようやく彼の離婚が成立。略奪という形にはなったけど、彼と結婚