米10年債券利回りは上昇。米10年債利回りは前週末にパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演を受けたＦＲＢの早期利下げ観測を背景に大きく低下し、4.25％を割り込む場面があったが、きょうはその反動で上昇しており、4.28％台を回復している。 米債利回り（NY時間08:15）（%） 米2年債 3.728（+0.031） 米10年債4.283（+0.029） 米30年債4.909（+0.034）