なにわ男子の道枝駿佑×高橋恭平が、9月3日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2461号（マガジンハウス）の表紙にバディ登場。「2025年秋ananモテコスメ大賞」特集に合わせ、3つのトレンドメイクをまとった美の競演を届ける。【動画】福本莉子＆高橋恭平W主演 『ストロボ・エッジ』WOWOWで初の連続ドラマ化超特報映像9月3日に9thシングル「アシンメトリー／Black Nightmare」をリリース、来年1月には初のドーム公演が決まるな