元宝塚歌劇団トップスターで女優の大地真央が、25日にインスタグラムを更新。CM撮影で別人のように激変したオフショットを披露し、ファンを驚かせている。【写真】特殊メイクで宇宙人になりきる大地真央（3枚）アイフルのテレビCM「ちっちゃい宇宙人女将」篇に出演している大地は「誰って宇宙人やん地球人そこに愛はあるんか……宇宙人やて」とつづり、オフショットをアップ。特殊メイクで真っ白な肌と長い耳が特徴的な宇