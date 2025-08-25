◇バレーボール女子 世界選手権（8月22日〜9月7日、タイ）バレーボール世界選手権の予選プール第2戦に挑んだ日本（世界ランク4位）は、ウクライナ（同17位）に3-2（25-27、20-25、25-20、26-24、15-11）で逆転勝利を飾りました。32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。プールHの日本は初戦でカメルーンに3-0で勝利しました。第1セットは序盤から両者譲らず、