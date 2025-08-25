左から：「メルシャン・ワインズ フルーツスキップ」をPRする、メルシャン マーケティング部商品開発研究所 渡邉理紗子氏、メルシャン マーケティングマーケティング戦略グループ 杉山浩達氏メルシャンは、世界の造り手とメルシャンの造り手が日本の消費者のために共に創るワインブランド「Mercian Wines（メルシャン・ワインズ）」から「メルシャン・ワインズ フルーツスキップ レッド／ホワイト」を、8月26日に発売する。8月21日