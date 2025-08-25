◆交流試合巨人ＯＢ２―７ジャイアンツ女子チーム（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人ＯＢと巨人女子チームが２年ぶりに対戦。静岡草薙球場で行った前回２３年に続き女子が快勝した。初回、ＯＢの先発・槙原寛己が味方のまずい守備もあり先頭からの４連打で降板して東野峻に交代。いきなり４点を先制された。２回は３番手の斎藤雅樹が１回１失点。３回は再登板した東野峻が１回２失点だった。ＯＢ打線は３回に