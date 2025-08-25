Image: Majin Bu / X ファインウーブンより良さげな雰囲気かも。Apple（アップル）が9月に発表見込みの新iPhone「iPhone 17」シリーズ。新しい純正ケースのウワサも流れてきていて、「TechWoven」（テックウーブン）という名前になるかもしれません。テックウーブンは、シリコンやファインウーブンとは異なる織物のような質感が特徴といわれています。ケースは全5色のカラーラインナップにな