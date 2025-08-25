Image: shutterstock Appleが中国企業Oppoを提訴したと報じられています。提訴理由は、Appleからの人材引き抜きによってApple Watch部門がもつ機密情報を盗んだ疑い。Apple側の弁護団を務めるのはKirkland & Ellis法律事務所。Oppoに引き抜かれ、機密情報を持ち出したとされる問題の人物は、Appleでセンサーシステムアーキテクトを務めたCheng Shi氏。カリフォルニア州北部地方の裁判所