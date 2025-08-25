２４日のＴＢＳ「日曜日の初耳学」は、ロックスター・矢沢永吉（７５）がゲスト出演した。数々のＹＡＺＡＷＡ伝説が検証され、手始めとして「ライブ後は楽屋に寄らず直帰する」が確認された。矢沢は「最初はそうじゃなかったんですけどね。ステージをおりるときにバスローブをかける係がいて、出て、車開けてくれて、乗って、そのままホテル」と流れるようなシステムを説明した。実際のライブ時の映像も流され、ステージをは