【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、新曲「Secret Garden」のMVを公開した。 ■MVのコンセプトは「BE:FIRSTの作り出す音楽によって、現実から人々が“Secret Garden”へ誘われていく」 8月25日に配信リリースされた新曲「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックのうえで、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い