冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回は花柄ワンピに合わせるべきカーデをご紹介！花柄ワンピには素材にひとひねりある無地カーデがぴったり！淡いトーンの美色カーデで花柄の可愛さを優しげに出典: 美人百花.com柄があるぶん、カーデはなじんで見えるよう無地で。透け感があるものなど、素材でひねりを加えるとこなれ