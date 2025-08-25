25日（月）に2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の予選ラウンドが行われ、バレーボール女子日本代表が女子ウクライナ代表と対戦した。 8月22日に開幕した世界バレー。予選ラウンドでプールHに振り分けられた日本は、初戦で女子カメルーン代表と対戦。硬さも見られたが、ストレート勝利を飾っていた。予選ラウンド2戦目の相手はFIVB世界ランキング17位のウ