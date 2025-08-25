パレスチナ自治区ガザの病院でイスラエル軍による攻撃があり、20人以上が死亡しました。救助活動中の人たちが攻撃されたとみられる様子も撮影されていて、国際社会から非難の声が高まることが予想されます。破壊された建物で救助活動にあたる人たち。その直後に大きな爆発音が鳴り響き、一帯が煙に包まれます。ガザ南部のナセル病院で25日、イスラエル軍による攻撃がありました。ガザ保健当局によりますと、攻撃は2度にわたって行