ドイツ1部ブレーメンに所属するミオ・バックハウスこと長田澪。ドイツ人の父と日本人の母を持つ21歳の大型GKは、U-20ドイツ代表選手だが、日本サッカー協会も動向を注視している。長田は、23日に行われたフランクフルト戦でブンデスリーガデビューを果たした。ただ、日本代表MF堂安律擁する昨季3位の格上相手に1-4で敗れた。試合後、ブレーメンのホルスト・シュテフェン監督は「ミオにとって厳しい状況だった。彼は非常に冷静かつ