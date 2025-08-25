【漫画】外に出ればクレーマー!!自分の親が老害？【漫画】本編を読む→外に出ればクレーマー!!自分の親が老害？寿司屋で順番待ちをしていた栄子。人数が少ない人を優先的にカウンターへ通す店員に対し、突然「順番を抜かすな、非常識だぞ！」と怒鳴り出す人がいた。周囲から冷たい視線を浴びているのは、まさか自分の父親だった。現代の常識とのずれに気づかず、自分たちの古い価値観が正しいと主張する親。その押しつけをわずらわ