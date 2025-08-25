全国の道路で陥没が相次いでいる問題で、国土交通省は２５日、全国の直轄国道の一部（３０７９キロ）を昨年度に調査した結果、陥没が起きる可能性が高い空洞が１１９か所あったと発表した。空洞数の集計を目的とした調査は初めてで、微小なものも含めると、総数は４７３９か所に上った。同省によると、１１９か所は浅い場所にあったり、直径が大きかったりした空洞。全てで修繕に着手しており、陥没の恐れはないという。今後、