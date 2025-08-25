※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ義母から2人目プレッシャーをかけられているのにレスで自信喪失気味の妻。しかし実は夫は義妹と妊活していたのでした。レスであることを義母に伝えると「もう若くないのだから自分からお願いするべき」などと言われさらに傷ついた妻。しかしその時通りかかったお