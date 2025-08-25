プロ野球、オイシックス新潟アルビレックスBCの話題です。4番のホームランも飛び出した巨人との3連戦です。巨人との3連戦の3日目、この日、今シーズンのホーム戦、来場者数が8万人を超え、昨シーズンの記録を更新しました。試合は5点を追う6回ウラ、打席には知念大成。バックスクリーンに叩き込み今季9本目のホームラン！4番に座る知念が好調ぶりを見せつけます。しかし、その後、さらに1点を