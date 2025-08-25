福岡県警朝倉署は25日、筑前町久光の路上で22日午後9時ごろ、自転車通行中の中学生男子がオートバイに乗車した見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は年齢不詳で身長不明の中肉。黒色のフルフェースヘルメットをかぶり黒色のオートバイに乗っていたという。