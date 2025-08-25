前の話を読む。妻の状況を理解しない夫にゆりこは愕然とする。そしてかつての自分がけいこに投げた言葉を返されてしまった。■負けるもんか！■ゆりこ、闘志を燃やす！■覚えておけよ…■ふと思い出す…ゆりこは、自分の状況に寄り添わない夫や職場に対して強い対抗心を抱き、より一層仕事に打ち込むようになりました。もし離婚することになれば、経済的な基盤が必要ですし、離婚しないとしても、職場での立場を立て直す必要がある