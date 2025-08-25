関西学生野球連盟が９月６日開幕の秋季リーグ戦で、テストケースとして学生審判委員の関学大・村司（むらじ）翔平さん（４年）を審判として起用することが２５日、分かった。この日、大阪市内で開かれた会見で発表され、三塁塁審を務める予定。審判不足の解消や、高齢化が進んでいる中で若手に興味を持ってもらうのが目的。関西学生連盟では、新人戦などで学生が審判を務めたことはあったが、リーグ戦では初となる。他連盟では学