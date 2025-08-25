タレントの安西ひろこが、ヘアチェンジショットを公開した。安西は、２５日に自身のＳＮＳを更新。「髪型を変えたよ切らずにずっと伸ばしてレイヤーカットへ長さは変えずに顔周りをバッサリと切りました」とつづると、ヘアセットのポイントも紹介し、巻き髪のきれいなロングヘアを披露した。この投稿にファンからは「レイヤーカットかわいぃ」「毎回ドキドキさせられる！！」「激可愛い」「昔からずっと好き」などのコメ