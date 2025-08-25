◆バレーボール世界選手権第４日（２５日、タイ・バンコクほか）１次リーグが行われ、Ｈ組で世界ランク４位の日本は同１７位のウクライナと対戦。ウクライナに２セットを奪われて、崖っぷちで迎えた第３セットは、石川真佑主将、佐藤淑乃、第２セット途中から出た和田由紀子、セッター関菜々巳、ミドルブロッカー島村春世、山田二千華が先発した。１９歳の秋本美空に代わって入った和田のスパイクで流れを作ると、８―７の場