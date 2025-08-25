2年以上前に免許が失効していたにも関わらず、新潟県長岡市の国道で、軽貨物自動車を運転したとして66歳の会社員の男が現行犯逮捕されました。道路交通法違反（無免許運転）で現行犯逮捕されたのは南魚沼市の会社員の男（66）です。男は8月14日午後5時半ごろ、長岡市の国道上で、運転免許が失効し無免許であったにもかかわらず、軽貨物自動車を運転しました。パトロール中の警察官が、低速で走る車を発見し、運転手の男に職