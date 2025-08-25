フィギュアスケートのジュニアGPシリーズ第1戦ラトビア大会から帰国し、金メダルを手に撮影に応じる中田璃士（右）と岡田芽依＝25日、羽田空港フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第1戦ラトビア大会で優勝した男子の中田璃士（TOKIOインカラミ）と女子の岡田芽依（名東FSC）が25日、帰国した羽田空港で取材に応じ、ショートプログラム（SP）で自己ベストを更新した中田は「まだ伸びしろはある」と成長を期し