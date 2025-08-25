東京女子プロレスに所属する上福ゆき（32）が25日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。寝そべり自撮りショットを公開した。自身のXで「労働終了」とアゴに手を添えた寝そべり自撮りショットを公開した。ネットでは「お疲れ様です」「ゆっくり休んでね」などねぎらいの言葉が上がった。上福はグラビアタレントとして活動しながらも2017年8月にプロレスデビュー。20年11月に第5代インターナショナル・プリンセス王者に輝き