元ムード歌謡グループ「純烈」で俳優の岩永洋昭（45）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。メンバーとの2ショットを披露した。「アニキと楽しいひと時でした」と岩永。「純烈」メンバーの白川裕二郎との2ショットを披露。食事をともにしたようでハイテンションな白川とのハグを掲載。「次は泊まりいきますわ笑」と次回の約束もつづった。ファンからは「仲良し」「仲良しだなぁ」「サイコー」「観てる私も楽しくなち