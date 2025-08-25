◇バレーボール女子世界選手権1次リーグH組日本−ウクライナ（2025年8月25日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権が25日、タイ・バンコクなどで行われ、1次リーグH組の日本（世界ランク4位）は同17位のウクライナと対戦。2セットダウンの崖っ縁から2セットを連取し、セットカウント2−2に戻した。第1セットを25−27、第2セットを20−25と崖っぷちに立たされた日本。第3セットは中盤に8連続ポイントなどで勢いに