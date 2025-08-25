ボートレース福岡の「男女Ｗ優勝戦ライジングゼファーフクオカ杯」は２５日、準優勝戦が行われ、最終日に行われる優勝戦の出場メンバーが決まった。湯浅紀香（２６＝群馬）は５日目準優１２Ｒ、４コースカドから１Ｍ最内を差してバック２番手争いに加わると、２Ｍの展開をしっかり逃さず２着をゲット。「とりあえず優出できて良かった」と通算３回目、当地では初となる優出に胸をなで下ろした。「どちらかと言えば出足寄り。