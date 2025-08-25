能動的サイバー防御導入に向けた政府の体制サイバー攻撃に先手を打って被害を防ぐ「能動的サイバー防御」導入に向け、内閣官房が2026年度予算概算要求に123億円超を計上することが分かった。政府機関へのサイバー攻撃の監視機能強化や防御力構築に向けた国際連携の経費に充てる。運用を監督する第三者機関の来春設置に関する必要経費は金額を示さない「事項要求」として盛り込む。能動的サイバー防御の27年全面導入に向け、体制