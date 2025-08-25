岐阜県北方町にある高校の女子トイレで、8月25日午後、掃除道具などが燃える不審火があり、警察が原因を調べています。警察によりますと、25日午後3時ごろ、北方町にある県立岐阜農林高校で火災報知器が作動し、教師から「トイレで煙と炎が出ている」などと消防に通報がありました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、本館の2階にある女子トイレの床で焦げたちりとりが見つかったほか、近くの壁が燃えるなどしました