25日午後8時57分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は上川地方北部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の名寄市です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道名寄市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新