日本ではいま、６５歳以上の高齢者の単身世帯が増加していますが、葬儀や墓の在り方も変わりつつあります。そのなかで注目されているのが「直葬」です。どんな葬儀なのでしょうか。札幌市内の住宅街にある、札幌市民直葬センターです。（札幌市民直葬センター藤森浩明センター長）「こちらが直葬のスペースになります。病院や施設からこちらで安置して２４時間経ったらそのまま火葬場へという流れです」