北海道釧路市阿寒湖温泉にある『あかん遊久の里 鶴雅』にて、別館『雅－MIYABI』最上級客室『丹頂亭 秋霜』が前面改装され『プレジデンシャルスイート 秋霜』がリニューアルオープンしました。 画像：鶴雅ホールディングス株式会社 『プレジデンシャルスイート 秋霜』は、「悠久と今が響きあう、阿寒の゛美”に浸る最上級のひととき」がテーマ。 画像：鶴雅ホールディングス株