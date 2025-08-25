旧統一教会関連団体のイベントに公務で出席したことに対して謝罪する松尾市長＝２５日、鎌倉市役所世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体が関与するイベントに鎌倉市の松尾崇市長が公務として出席していた問題で、松尾市長が初当選した２００９年の市長選で教団関連団体とつながりのある人物と「教育委員の人事を事前協議する」などとした政策協定を結んでいたことが２５日、分かった。公職にない一個人の介入で教育行政