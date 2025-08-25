8月31日より、世田谷パブリックシアターにて『アリババ』『愛の乞食』が2作連続上演される。主演は、SUPER EIGHTの安田章大。いずれも、劇作家・唐十郎の初期作品で、安田は6月に新宿・花園神社境内の特設テントで上演された同演目にも出演している。8月からの公演は、なんと全編関西弁。関西出身の安田が持つ言葉の感覚を通じて、新たなアプローチで挑む。【写真】「身勝手と呼ばれてもいい」吹っ切れた笑顔が眩しい安田章大「