超ときめき♡宣伝部辻野かなみ（26）が25日、都内でディズニー映画「シャッフル・フライデー」（9月5日公開）ジャパンプレミアイベントに出席した。高校生のハーパーとママ（アンナ）、おばあちゃん（テス）と嫌いな同級生（リリー）の体がある日突然シャッフルされるハートフルコメディー。「ハーパーとリリー目線で見ていましたけど、子どもは子どもなりに意思ややりたいことがあって、私も学生時代に親に言われると反抗し