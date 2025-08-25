女優の上戸彩が25日、都内で行われた映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』完成披露舞台あいさつに、大沢たかお、中村蒼、夏川結衣、風吹ジュン、渡邊圭祐、前原滉、松岡広大、江口洋介、吉野耕平監督と共に出席。作品の見どころを明かした。【写真】大沢たかおと並んで手を振る上戸彩日米政府が極秘に建造した高性能原子力潜水艦を奪って反乱逃亡した海江田四郎（大沢）は、独立国〈やまと〉を世界に宣言。アメリカは〈やまと〉を