俳優の大沢たかおが25日、都内で行われた映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』完成報告会に、共演の上戸彩、中村蒼、夏川結衣、風吹ジュン、渡邊圭祐、前原滉、松岡広大、江口洋介、吉野耕平監督、原作者のかわぐちかいじ氏と共に出席。中村が大沢とのほっこりエピソードを明かした。【写真】上戸彩、華やかなドレス姿が美しい！日米政府が極秘に建造した高性能原子力潜水艦を奪って反乱逃亡した海江田四郎（大沢）は、独立国〈や