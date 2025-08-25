8月25日、TBS系『THE TIME，』に、松下洸平と広瀬すずがVTR出演し“お互いの印象”を語った。【関連】広瀬すず、キスシーン撮影前に相手にした驚きの提案とは？「許可もらったことがあって」番組では、9月5日公開の映画『遠い山なみの光』で初共演する2人に対するインタビューを実施する中で、“お互いの印象”について質問する場面があった。これに対して、松下は広瀬について「天真爛漫。ほんとにずっと変わらない、このまま」と