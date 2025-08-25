バレーボール・SVリーグの大阪ブルテオンは25日、25-26年シーズンの主将に西田有志選手が就任することを発表しました。パリオリンピックでは日本代表として活躍。昨季まで4季連続でMB山内晶大選手が主将を務めていたが、来季からは西田選手にバトンを引き継ぐことになりました。西田選手はホームページを通じて、意気込みを語っています。▽コメント今シーズンからキャプテンという重要な役割を任せられた中で、しっかりと自分のパ