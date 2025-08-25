食楽web JR東京駅・八重洲北口改札外に隣接する商業施設・東京ギフトパレットは、今年8月5日で開業5周年。 これを記念し、施設内の各ショップでは、限定フレーバーやデザインを用いた「5周年記念商品」を販売中。 東京ギフトパレット付近の様子[食楽web] 今このタイミングでしか入手することができない希少な限定メニューということもあって、いつも以上に熱のこもった“品定め視線”を集めています