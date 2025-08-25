お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が25日、ニッポン放送「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜あぁ情けない！もうしょ（猛暑）うがないんだから〜」（後6・00)に出演。“情けない話”を披露した。プロ野球・日本ハムファンの兼近。本拠地エスコンフィールドHOKKAIDOに野球観戦に訪れた際、「僕さんまさんに言われた通り、プライベートで写真撮るんで。ファンとバシャバシャ写真撮り歩いた」と説明。すると、