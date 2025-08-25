俳優・黒沢年雄（81）が25日に自身のブログを更新し「月に50万位は簡単」という投稿に批判が寄せられている件について言及した。黒沢は自身のブログを更新し、闇バイトを批判。そこで「その気になれば…世の中には人に喜んで頂いてお金になる仕事はいくらでもある…月に50万位は簡単だ！例を挙げたら切りが無い…目の前に山ほど落ちているからだ…」と方法を語る。「例えれば…エアコン、電気関係、掃除、家関係の修理や大工