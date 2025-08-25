【モデルプレス＝2025/08/25】アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」（通称「ハンサムライブ」）の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が12月27日・28日の2日間、パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。モデルプレスでは出演者に独占取材を行い、20周年を迎えることへの思いやライブの見どころを聞いた。【モデルプレス独占企画：ビジュアル撮影レポート