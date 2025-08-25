「皆己の金のことしか考えぬ。さような田沼が作ったこの世に殺されたのだ！」それをおかしいと言うことも許されるのか？…こんな世は正されるべきだと声をあげることも？…べらぼう32回『新之助の義』で、蔦重（横浜流星）に怒りをぶつける新之助（井之脇海）でした。前回、妻子の命を奪われた新之助は、貧困の下手人夫婦に己を投影し、責めることができませんでした。飲み込んだ怒りは増幅し、憎むべき矛先は「田沼一択」となり